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Экс-игрок "Челси" завершил карьеру в 24 года ради службы в армии

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 09:05
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Экс-игрок "Челси" завершил карьеру в 24 года ради службы в армии

Экс-вратарь «Челси» Николя Ти принял неожиданное решение завершить футбольную карьеру всего в 24 года, чтобы поступить на службу во французскую армию. Футболист признался, что «потерял вкус к футболу» и давно мечтал о военной карьере, сообщает İdman.biz.

Ти представлял «Челси» с 2017 по 2020 год, выступая в молодёжных турнирах, но до основного состава так и не добрался. Позднее он пытался продолжить карьеру в португальской «Витории», однако тоже безуспешно.

В интервью Ouest France Ти рассказал, что с детства был вдохновлён военной службой отчима-десантника. Он отметил, что готов выполнять задания за границей и, при необходимости, участвовать в операциях в Украине: «Меня это не пугает», — заявил бывший футболист.

İdman.biz

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