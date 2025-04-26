Фанаты "Барселоны" скандировали "Винисиус, умри" перед финалом Кубка Испании - ВИДЕО

В Севилье перед финальным матчем Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" вспыхнул скандал.

Как передает İdman.biz, болельщики "Барсы" на улицах города скандировали оскорбления в адрес вингера мадридцев Винисиуса, выкрикивая "Винисиус, умри" и "Пляжный мяч".

Отметим, что выражение "пляжный мяч" связано с неудачей Винисиуса в борьбе за "Золотой мяч" в прошлом году. Тогда он проиграл голосование Родри из "Манчестер Сити", несмотря на свои амбициозные заявления во время Эль Класико.

Финал Кубка Испании состоится сегодня в Севилье.

İdman.biz