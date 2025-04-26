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Игроки "Баварии" готовятся к пивному душу

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 18:20
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Игроки "Баварии" готовятся к пивному душу

Форвард «Баварии Мюнхен» Гарри Кейн может в ближайшие выходные отпраздновать свой первый титул в Бундеслиге — и заодно испытать традиционный «пивной душ». В случае победы над «Майнцем» и осечки «Байера» в матче с «Аугсбургом» мюнхенцы досрочно оформят своё 34-е чемпионство, передает İdman.biz.

Давний спонсор клуба, компания Paulaner, уже приготовила XXL-бокалы с пивом, а девушки в традиционных баварских костюмах готовы вынести напитки на поле для масштабного празднования. По традиции игроки обливают друг друга пивом прямо на газоне.

Главный тренер команды Венсан Компани старается оставаться сосредоточенным: «Меня интересует только матч против "Майнца" и то, что произойдёт в эти 90 минут. О пивном душе пока не думаю», — заявил он накануне решающего тура.

İdman.biz

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