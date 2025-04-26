Сколько заработают"Барселона" и "Реал"?

Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) выплатит около 1,2 млн евро победившему клубу в финальном матче кубка страны.

Как сообщает İdman.biz, такую ​​сумму озвучило издание «Marca».

После 11-летнего перерыва в финале Кубка короля Испании встретятся «Барселона» и «Реал Мадрид».

По данным источника, проигравшая команда в «Эль Класико» заработает около 1 млн евро. Эта сумма в основном формируется за счет продажи прав на трансляцию на телевизионных платформах.

«Барселона» и «Реал» получат дополнительную сумму от кассовых сборов. Ожидается, что на финал будет продано более 50 тыс. билетов, цены на которые варьируются от 72 до 270 евро. После вычета организационных расходов полученная сумма будет разделена между RFEF и финалистами турнира, в результате чего они могут заработать еще около одного миллиона евро.

Отметим, что матч, который пройдет на стадионе La Cartuja в Севилье, начнется в 00:00 по бакинскому времени.

İdman.biz