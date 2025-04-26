Решение "Милана" по поводу нападающего

"Милан" принял решение относительно футболиста Самуэля Чуквуэзе.

İdman.biz сообщает, что итальянский клуб намерен продать нападающего сборной Нигерии.

Форвард не входит в планы представителя Серии А. Поэтому его продажа планируется в летнее трансферное окно. 25-летний нападающий представляет интерес для клубов Англии, Испании и Саудовской Аравии.

Отметим, что Чуквуэзе перешел в «Милан» из испанского «Вильярреала» в 2023 году. Форвард, контракт которого истекает в 2028 году, забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 33 матчах текущего сезона.

İdman.biz