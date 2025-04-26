Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Сегодня вечером внимание любителей футбола будет приковано к «Эль-Класико».

İdman.biz сообщает, что «Барселона» и «Реал Мадрид» определят победителя Кубка Испании-2025 по футболу.

В двух встречах соперников, проведенных в этом сезоне в Ла Лиге и Суперкубке Испании, «Барселона» победила с крупным счетом - 4:0 и 5:2 соответственно.

В финале Кубка Испании «Эль-Класико» состоится в восьмой раз.

В предыдущих финалах «Реал» одержал четыре победы, а «Барселона» - 3. В последних матчах в 2011 и 2014 годах побеждала мадридская команда - 1:0 и 2:1 соответственно.

Самым запомнившимся моментом «Эль-Класико» считается сольный проход валлийского игрока "Реал Мадрида" Гарета Бейла по левому флангу одиннадцать лет назад, который завершился голом на 85-й минуте.

Первый финал "Эль-Класико" в кубке состоялся в 1936 году и завершился победой «Реала» со счетом 2:1. Позже «Барселона» сумела взять реванш в 1968 году, одержав победу со счетом 1:0 на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» победил каталонскую команду со счетом 4:0 в 1974 году, а «Барса» оказалась сильнее в напряженном матче 1983 года - 2:1.

Последняя победа «Барселоны» над «Реалом» в финале Кубка короля была в 1990 году - 2:0.

Отметим, что матч, который пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, начнется в 00:00 по бакинскому времени.

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