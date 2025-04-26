Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл

«Барселона» и «Реал» встречаются в финале Кубка Испании - прямо как 11 лет назад. Главным действующим лицом той встречи стал Марк Бартра. Когда-то он был одним из самых многообещающих защитников Испании, его нарекали наследником постаревшего Пуйоля и консильери Пике по обороне. Но всё сломал один матч, после которого репутация Марка до сих пор не выправилась.

Кубок Испании . Финал

26 апреля 2025, суббота. 00:00

Барселона - Реал Мадрид

Бартра позволил Бэйлу забить победный мяч в финале Кубка. Его высмеивали чужие болельщики и Касильяс

Марк родился в крохотном Сан-Жауме-дельс-Доменьс, входящем в каталонскую провинцию Таррагона — она в 75 км от Барселоны. Начинал футболист вовсе не в «Барсе», а в противоборствующем ей «Эспаньоле». Но уже в 11 лет переехал в главный клуб Каталонии.

Почти всю молодёжную систему Бартра отбегал с капитанской повязкой, выделяясь харизмой и лидерством. Так что дебют за основу был всего лишь вопросом времени. Этот вопрос решил Гвардиола: в матче с «Атлетико» Пеп выпустил юнца на полчаса. И не разочаровался — «Барселона» победила 2:1.

Полноценное внедрение в первую команду началось в сезоне-2012/2013, а уже на следующий Бартра перерос в игрока основы. Как раз тогда Пуйоль готовился к завершению карьеры, да и Маскерано тоже был не молод.

Карлес Пуйоль, в сезоне-2012/2013 - защитник «Барселоны»:

«В последний год я уже говорил Тате [Мартино], чтобы он выпускал кого-то другого вместо меня. Я считал, что Бартре нужно больше минут на случай, если я не смогу играть».

Хотя формально Марк и был третьим выбором на позицию, он набил 24 выхода в стартовом составе (и ещё шесть — с замены). 100-процентное доверие к Бартре было в Кубке Испании, в котором «Барса» дошла до финала и готовилась к «эль класико». Оно стало первым для Марка.

«Реал» забил достаточно быстро и насел на чужие ворота, но пропустил со стандарта и стал экономить силы. Всё шло к овертайму, однако практически в последний момент, на 85-й минуте, Гарет Бэйл разом отработал уплаченные за него € 100 млн.

Валлиец примагнитил мяч на своей половине поля, развернулся и побежал наперегонки с Бартрой, опекавшим его. Даже вылетев за боковую линию, Гарет оставил защитника глотать пыль, усадив его на газон, и прошил вратаря Хосе Пинто.

В итоге мадридцы выиграли финал, Бэйлу респектовали футбольные легенды, фанаты и сам Усэйн Болт. А Бартру превратили в мем.

Марк Бартра, бывший защитник «Барселоны»:

«Задним числом думаешь, что было бы лучше сбить его. Но если бы меня не подвело бедро, то Бэйл не убежал бы от меня. В этом я уверен. У меня было меньшее расстояние до мяча. Но справедливости ради надо отметить, что он не остановился, оказавшись за боковой линией».

Болельщики считали, что Бэйл одним забегом закончил карьеру Марка. Так думал и сам защитник: на трибунах сидел Висенте дель Боске, тренер испанской сборной - Бартра решил, что с международной карьерой придётся прощаться. И всё же зря: дель Боске через два года взял его на Евро. Хотя на поле Марк так и не вышел.

Бартра ещё пару сезонов отбегал за «Барселону», но этот эпизод, видимо, надломил защитника. Игровое время только уменьшалось, а при удобном случае ему вечно напоминали о проваленной дуэли с Бэйлом — особенно старались болельщики «Реала». Одним из главных троллей стал Икер Касильяс, экс-вратарь «Мадрида». Тот подкалывал Бартру в соцсетях и во время стримов. Однако не подумайте лишнего: Икер с Марком в хороших отношениях, а сам Касильяс одним из первых прибежал подбодрить защитника после пропущенного гола.

В 2016-м Бартра решился на перемены - в дверь постучала дортмундская «Боруссия». И выкупила игрока за отступные в € 8 млн.

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Бартра, может, уехал и не совсем в топ-клуб, но тогда «шмелей» тренировал Томас Тухель - идеальный вариант для реанимации карьеры. Однако неприятности не покинули Марка и в Германии: в апреле 2017-го перед матчем с «Монако» в четвертьфинале ЛЧ возле клубного автобуса произошёл взрыв, организованный террористами. Главным пострадавшим оказался как раз Бартра: он получил ранения из-за осколков стекла и травмировал руку.

Испанец вернулся только спустя месяц и не мог сдержать слёз, ступив на поле. Эпизод серьёзно отпечатался в памяти игроков — остальные футболисты «Боруссии» признались, что обращались за помощью к психологам. А Тухель серьёзно поругался с руководством клуба: не могли прийти к единому мнению по переносу встречи с «Монако».

Уже зимой Марк покинул Бундеслигу после предложения от «Бетиса». И наконец стал своим: за четыре года провёл более 150 матчей, став севильским «министром обороны». При этом посчастливилось попасть в один из самых успешных периодов в истории команды: «Бетис» наконец закрепился в Ла Лиге, выиграл Кубок Испании и регулярно показывал себя в еврокубках.

В 2022-м Бартра уехал пробовать себя в Турцию, но уже через год захотел обратно к Мануэлю Пеллегрини. Возвращение омрачилось травмой: в октябре 2023-го Марк повредил ахилл и досрочно закончил сезон. Изначально обещались три-четыре месяца восстановления, однако всё затянулось. Параллельно усугубилась ситуация в личной жизни. Испанские СМИ разорвали инсайд о «секс-контракте» Бартры с девушкой, согласно которому они должны заниматься любовью при каждой встрече. Через несколько месяцев пара рассталась.

Марк признавался, что период без футбола выдался очень сложным, но Пеллегрини сохранял веру в защитника. И не зря: Бартра окончательно восстановился к старту сезона-2024/2025 и забил в 1-м туре «Жироне».

Марк Бартра, игрок «Бетиса»:

«Я начал год на самом дне, испытывая большие трудности, но заканчиваю его физически и морально даже лучше, чем ожидал. Я знал, что у меня всё получится. У меня была вера. Лично я очень счастлив».

Сейчас Марк - один из главных авторитетов «Бетиса», руководящий партнёрами с повязкой капитана. Он уже сыграл 29 матчей, а «Бетис» мчит к титулу Лиги конференций и верит в квалификацию в ЛЧ. По признаниям защитника, в 2023-м Бартра вернулся уже в новую команду, без прежних лидеров. Однако Пеллегрини убедил, что роль вожака должен взять на себя именно он. Пока Марк справляется.

Источник - championat.com

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