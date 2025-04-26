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Неожиданная отставка тренера сборной Германии

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 02:58
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Неожиданная отставка тренера сборной Германии

Ассистент главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер объявил о своем уходе из национальной команды после финала Лиги наций УЕФА, который пройдет в июне 2025 года.

Это решение стало неожиданным поворотом в подготовке сборной к чемпионату мира 2026 года, сообщает İdman.biz.

Вагнер, бывший нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии», присоединился к тренерскому штабу национальной команды в сентябре 2023 года, работая под руководством Юлиана Нагельсманна. Ранее он также занимал должность тренера молодежной сборной Германии до 20 лет.

В официальном заявлении Вагнер отметил:

«Работа ассистентом главного тренера сборной Германии была и остается для меня огромной честью. Я всегда буду благодарен за эту возможность и горжусь тем, что мы достигли столь многого с такой великолепной тренерской командой. Чемпионат Европы на родине, в частности, останется для меня незабываемым опытом. Но я хочу сделать следующий шаг как можно скорее. Не секрет, что я мечтаю когда-нибудь самому поработать главным тренером. С началом моей футбольной тренерской подготовки в январе это стало для меня все более очевидным».

Главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн выразил понимание и поддержку решения Вагнера:

«Я полностью понимаю желание Сандро стать главным тренером и уважаю его решение. Мы провели открытые и честные разговоры об этом, и я благодарен за такую прозрачность. Сандро обогатил нашу команду как своим опытом, так и своей личностью.

То, что началось как проект для домашнего Евро-2024, превратилось в долгосрочное и доверительное сотрудничество с Бенджамином Глюком и всей тренерской командой. Мы хотели бы завершить этот путь победой в Лиге наций в Мюнхене. Я желаю Сандро всего наилучшего, когда он сделает следующий шаг в своей карьере».

Согласно сообщениям, Вагнер уже привлек внимание нескольких клубов Бундеслиги, включая «Хоффенхайм», где он ранее работал в тренерском штабе. В настоящее время он проходит обучение для получения лицензии DFB Pro, что подтверждает его стремление к роли главного тренера.

Ожидается, что Вагнер завершит свою работу в сборной после участия команды в финале Лиги наций УЕФА в июне 2025 года. На данный момент кандидатура на его замену не объявлена.

İdman.biz

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