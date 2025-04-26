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"Бавария" радикально сокращает расходы ради одного футболиста

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 01:20
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"Бавария" радикально сокращает расходы ради одного футболиста

Мюнхенская «Бавария» планирует радикальные меры по сокращению расходов, чтобы обеспечить подписание Флориана Вирца из «Байера» этим летом, сообщает İdman.biz.

Согласно сообщениям, клуб намерен приостановить ежегодные выплаты сотрудникам, связанные с инфляционной корректировкой, а также ввести заморозку найма нового персонала.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Макс Эберль стремится сократить расходы на состав и получить средства от продажи игроков. По последним данным, только девять футболистов считаются незаменимыми, включая Мануэля Нойера, Йонаса Урбига, Йосипа Станишича, Альфонсо Дэвиса, Александра Павловича, Джошуа Киммиха, Джамала Мусиалу, Майкла Олисе и Гарри Кейна.

Остальные игроки могут быть проданы при поступлении подходящих предложений, что позволит клубу осуществить трансферы высокого уровня, такие как подписание Вирца, за которого «Бавария» может выложить 100-150 млн евро.

Отмечается, что финансовые резервы клуба уже не так значительны, как в прошлом.

İdman.biz

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