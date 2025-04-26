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Футболу быть: "Реал" заявил, что сыграет с "Барселоной"

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 00:49
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Футболу быть: "Реал" заявил, что сыграет с "Барселоной"

Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал, что клуб примет участие в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля), несмотря на возникший конфликт между ним и судьями, назначенными на эту игру, передает İdman.biz.

«Наша команда никогда не рассматривала возможность отказа от участия в завтрашнем финале. Клуб понимает, что прискорбные и неуместные заявления назначенных на этот матч арбитров, сделанные за 24 часа до финала, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут наблюдать сотни миллионов людей.

«Реал» не может отказаться от участия во встрече из уважения ко всем болельщикам, которые планируют приехать в Севилью, и ко всем тем, кто уже находится в столице Андалусии.

«Реал» понимает, что футбольные ценности должны преобладать, несмотря на враждебность и неприязнь, которую сегодня в очередной раз против нашего клуба проявили судьи, назначенные на финал», — сказано в заявлении клуба.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» могут бойкотировать финал Кубка Испании из-за критических высказываний судей, назначенных на него, в адрес клубного телевидения. В свою очередь, арбитры допустили данные высказывания, отреагировав на критику со стороны ТВ «Реала».

İdman.biz

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