Йохан Кройф: Человек, изменивший футбол — и то, что о нем могли не знать

25 апреля весь футбольный мир вспоминает день рождения одного из величайших гениев игры — Хендрика Йоханеса Кройфа, сообщает İdman.biz.

Он был не просто выдающимся футболистом и тренером — он был философом футбола, чьи идеи до сих пор лежат в основе стиля ведущих команд мира. Но за хорошо известными фактами о его триумфах с «Аяксом», «Барселоной» и сборной Нидерландов скрываются менее очевидные, но не менее интересные детали.

Дебютировал в профессиональном футболе… в День святого Николая

Кройф впервые вышел на поле за основной состав «Аякса» 6 декабря 1964 года — в день, когда в Нидерландах отмечают праздник Святого Николая. Ему было всего 17 лет. В том матче он сразу же забил. Символично, что начало его карьеры стало настоящим подарком для футбольной Европы.

Кройф был суеверным — но по-своему

В отличие от других игроков, Кройф не просто придерживался ритуалов — он создавал свои. Например, перед матчами он всегда кидал жевательную резинку в воздух, а потом ловил её. Если она падала — это был плохой знак. Также он всегда надевал одну и ту же футболку под игровую форму, которую стирала только его жена.

Он отказался от контракта с Adidas… ради Puma

На чемпионате мира 1974 года, когда вся сборная Нидерландов играла в форме Adidas с тремя полосками, Кройф настоял на своём праве носить майку с двумя полосками — он имел персональный контракт с Puma и отказался рекламировать Adidas даже на мундиале. Федерация пошла ему навстречу. Та форма стала культовой.

Придумал не только тотальный футбол, но и... пенальти в пас

Хотя этот стиль исполнения пенальти многие приписывают Месси и Суаресу, Кройф сделал это ещё в 1982 году, играя за «Аякс». Вместо прямого удара он отпасовал мяч партнёру, тот вернул — и Кройф закатил мяч в ворота. Это стало проявлением его футбольного мышления: нельзя играть в футбол всерьёз, если не получаешь от него удовольствия.

Фактически построил «Барселону» как клуб мирового уровня

Когда Кройф пришёл в «Барселону» в качестве тренера в 1988 году, клуб переживал не лучшие времена. Он не просто привёл команду к первому в истории триумфу в Лиге чемпионов 1992, но и заложил философию игры, на которой потом выстроились успехи Гвардиолы, Хави, Иньесты и Месси. Его идеи легли в основу знаменитой La Masia.

Курил... даже в перерывах между таймами

Во времена своей молодости Кройф был заядлым курильщиком. Известно, что он выкуривал по несколько сигарет в день — даже в перерывах матчей. Позже, когда у него были проблемы с сердцем, он бросил курить и стал лицом антиникотиновой кампании под слоганом: футбол спас мне жизнь.

Его сын Джорди — в честь... Каталонии

Когда в 1974 году у Йохана родился сын, он назвал его Джорди — в честь покровителя Каталонии, Святого Георгия. В то время это имя было запрещено в Испании, так как считалось символом каталонского сепаратизма. Этот шаг был воспринят как смелое политическое заявление.

Вместо послесловия

Йохан Кройф ушёл из жизни 24 марта 2016 года, за месяц до своего 69-летия. Но его идеи живут в игре — от «Барселоны» до «Аякса», от уличного футбола до топ-лиг. Он научил футболистов думать, а болельщиков — понимать игру.

Как говорил сам Маэстро:

«Играть в футбол — это просто, но играть в простой футбол — самое трудное».

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