25 Апреля 2025
RU

"Реал" может не сыграть финал Кубка с "Барселоной"

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2025 22:15
29
"Реал" может не сыграть финал Кубка с "Барселоной"

«Реал» Мадрид может отказаться от участия в финале Кубка Испании против «Барселоны».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на El Chiringuito, юридический отдел клуба готовит официальное заявление с требованием извинений от судейского корпуса.

Скандал разгорелся после эмоциональной пресс-конференции главного арбитра финала Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, который, со слезами на глазах, рассказал, как критика в адрес судей со стороны клубного телевидения «Реала» задела его семью: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что его отца называют вором — это невыносимо».

Дополнительное напряжение внес назначенный на ВАР Пабло Гонсалес Фуэртес, который пообещал последствия после публикации видео, где мадридский клуб обвинил Бенгоэчеа в ошибках в пользу соперников «Реала».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Йохан Кройф: Человек, изменивший футбол — и то, что о нем могли не знать
23:20
Мировой футбол

Йохан Кройф: Человек, изменивший футбол — и то, что о нем могли не знать

Представляем малоизвестные детали о легендарном футболисте и тренере
"Реал" молчит перед битвой с "Барсой": пресс-конференции и тренировки отменены
21:25
Мировой футбол

"Реал" молчит перед битвой с "Барсой": пресс-конференции и тренировки отменены

Решение принято на фоне растущей напряженности вокруг судейства
Винисиус уже не лучший: в Ла Лиге сменился лидер по результативным действиям
20:49
Мировой футбол

Винисиус уже не лучший: в Ла Лиге сменился лидер по результативным действиям

Бразильскую звезду "Реала" обошел аргентинец из "Атлетико Мадрид"
Экс-чемпион мира сравнил Моуринью с Мейвезером, а Гвардиолу назвал "неприятностью"
20:12
Мировой футбол

Экс-чемпион мира сравнил Моуринью с Мейвезером, а Гвардиолу назвал "неприятностью"

Известные в недавнем прошлом боксеры продолжают «сводить» в боксерском ринге звезд мирового футбола
Бруно Гимарайнс назвал лучшего футболиста в мире
10:27
Мировой футбол

Бруно Гимарайнс назвал лучшего футболиста в мире

"Я играл против Месси, Криштиану, Неймара…"
Гиггз вспомнил, как Роналду было сложно в "Манчестер Юнайтед" в первый год
09:37
Мировой футбол

Гиггз вспомнил, как Роналду было сложно в "Манчестер Юнайтед" в первый год

"Если он совершал слишком много касаний, то получал по ногам"

Самое читаемое

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов
23 Апреля 15:57
Мировой футбол

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов

Пытаемся предсказать итоги полуфиналов главного еврокубка
Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ
23 Апреля 10:30
Мировой футбол

Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ

Впереди ещё пять туров
Самая сочная чемпионская гонка Европы
23 Апреля 16:55
Мировой футбол

Самая сочная чемпионская гонка Европы

Команды за пять туров до конца идут нос к носу
Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"
24 Апреля 09:19
Мировой футбол

Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"

26 апреля ждем новую историю