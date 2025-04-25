"Реал" может не сыграть финал Кубка с "Барселоной"

«Реал» Мадрид может отказаться от участия в финале Кубка Испании против «Барселоны».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на El Chiringuito, юридический отдел клуба готовит официальное заявление с требованием извинений от судейского корпуса.

Скандал разгорелся после эмоциональной пресс-конференции главного арбитра финала Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, который, со слезами на глазах, рассказал, как критика в адрес судей со стороны клубного телевидения «Реала» задела его семью: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что его отца называют вором — это невыносимо».

Дополнительное напряжение внес назначенный на ВАР Пабло Гонсалес Фуэртес, который пообещал последствия после публикации видео, где мадридский клуб обвинил Бенгоэчеа в ошибках в пользу соперников «Реала».

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