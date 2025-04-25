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Экс-чемпион мира сравнил Моуринью с Мейвезером, а Гвардиолу назвал "неприятностью"

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2025 20:12
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Экс-чемпион мира сравнил Моуринью с Мейвезером, а Гвардиолу назвал "неприятностью"

Бывший чемпион мира по боксу и преданный болельщик "Манчестер Сити" Рики Хаттон выразил своё мнение о возможном боксёрском поединке между Жозе Моуринью и Пепом Гвардиолой.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Action Network, он отметил, что Моуринью напоминает ему Флойда Мейвезера — "очень уверенного в себе, высокомерного и называющего себя 'Особенным'", в то время как Гвардиола, по его мнению, является "неприятностью", способной преподнести сюрприз на ринге.

Хаттон подчеркнул, что оба тренера — страстные натуры и прирождённые победители, что делает их гипотетическое противостояние на ринге особенно интригующим. Он также вспомнил случай, когда Моуринью, не видя нарушения, активно требовал от судьи показать жёлтую карточку игроку соперника, что, по его словам, свидетельствует о характере португальца.

"Жозе Моуринью — эквивалент Флойда Мейвезера, очень уверенный в себе, высокомерный и говорит, что он лучший и особенный", — сказал Хаттон. "Пеп Гвардиола выглядит очень страстным на боковой линии, летая туда-сюда, и в раздевалках он также страстен, так что Пеп может быть тёмной лошадкой. Пеп может быть неприятностью."

Хаттон также отметил, что такие яркие личности, как Моуринью и Гвардиола, делают спорт более захватывающим и интересным для болельщиков.

Ранее другой бывший чемпион мира по боксу Амир Хан фантазировал на тему боксёрского поединка между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

İdman.biz

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