Бруно Гимарайнс назвал лучшего футболиста в мире

İdman.biz сообщает, что полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

«Я играл против Месси, Криштиану, Неймара… Я выбираю Месси», - приводит слова Гимарайнса TNT Sports Brasil.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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