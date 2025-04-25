Гиггз вспомнил, как Роналду было сложно в "Манчестер Юнайтед" в первый год

İdman.biz сообщает, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз вспомнил, как на тренировках относились к Криштиану Роналду.

— Я разговаривал с ним, он всегда равнялся на тебя, смотрел, что делаешь ты. Вы когда-нибудь говорили с ним об этом?

— В первый год ему было сложно. Особенно на тренировках, и ты сам видел, что если он совершал слишком много касаний, то получал по ногам, а тренер не считал это фолами.

— Тренер вам со Скоулзом сказал выбивать из него всю дурь, если он будет слишком много возиться с мячом, или же тренер просто хотел более свободными условиями показать ему, что к чему?

— Не думаю, что у тренера была такая необходимость, мы уже делали это, — сказал Гиггз в интервью Рио Фердинанду.

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