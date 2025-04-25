"Интер Майами" с Месси и Суаресом проиграл первый матч 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ - ВИДЕО

Завершился первый полуфинальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором «Ванкувер» принимал на своём поле «Интер Майами».

Как сообщает İdman.biz, встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «БЦ Плейс» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились нападающий Брайан Уайт и полузащитник Себастьян Берхалтер. Отметим, что экс-футболисты каталонской «Барселоны» Луис Суарес, Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс, ныне выступающие в составе «Интер Майами», провели полный матч.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 1 мая.

İdman.biz