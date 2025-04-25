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Определился соперник "Милана" в финале Кубка Италии

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2025 01:12
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Определился соперник "Милана" в финале Кубка Италии

Во втором полуфинале Кубка Италии по футболу определился ещё один финалист.

Как передаёт İdman.biz, «Болонья» в ответном матче встретилась с «Эмполи».

После победы в первом матче на выезде со счётом 3:0, болонцы вновь оказались сильнее. Ответная игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Таким образом, в финале Кубка Италии встретятся «Болонья» и «Милан». Встреча пройдёт 14 мая на стадионе «Олимпико» в Риме.

Кубок Италии
Полуфинал, ответный матч
24 апреля

23:00. «Болонья» — «Эмполи» — 2:1
Первый матч — 3:0

İdman.biz

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