Определился соперник "Милана" в финале Кубка Италии

Во втором полуфинале Кубка Италии по футболу определился ещё один финалист.
Как передаёт İdman.biz, «Болонья» в ответном матче встретилась с «Эмполи».
После победы в первом матче на выезде со счётом 3:0, болонцы вновь оказались сильнее. Ответная игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.
Таким образом, в финале Кубка Италии встретятся «Болонья» и «Милан». Встреча пройдёт 14 мая на стадионе «Олимпико» в Риме.
Кубок Италии
Полуфинал, ответный матч
24 апреля
23:00. «Болонья» — «Эмполи» — 2:1
Первый матч — 3:0
İdman.biz