Определился соперник "Милана" в финале Кубка Италии

Во втором полуфинале Кубка Италии по футболу определился ещё один финалист.

Как передаёт İdman.biz, «Болонья» в ответном матче встретилась с «Эмполи».

После победы в первом матче на выезде со счётом 3:0, болонцы вновь оказались сильнее. Ответная игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Таким образом, в финале Кубка Италии встретятся «Болонья» и «Милан». Встреча пройдёт 14 мая на стадионе «Олимпико» в Риме.

Кубок Италии

Полуфинал, ответный матч

24 апреля

23:00. «Болонья» — «Эмполи» — 2:1

Первый матч — 3:0

İdman.biz