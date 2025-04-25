Хавбека "Барселоны" признали лучшим в Ла Лиге

Полузащитник «Барселоны» Педри признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги по итогам апреля. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата, передаёт İdman.biz.

В голосовании за звание игрока месяца 22-летний хавбек опередил таких конкурентов, как форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, полузащитник «Эспаньола» Хавьер Пуадо и хавбек «Мальорки» Серхи Дардер.

В апреле Педри принял участие в четырёх матчах Примеры, не отметившись голами или результативными передачами, однако своей игрой внёс значительный вклад в успехи команды. Особенно ярким стало его выступление в 33-м туре против «Мальорки» (1:0), после которого он был признан лучшим игроком матча.

Это первая награда Педри как игрока месяца в текущем сезоне.

İdman.biz