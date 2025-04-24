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Лионель Месси против Криштиану Роналду на ринге?

Мировой футбол
Новости
24 Апреля 2025 23:10
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Лионель Месси против Криштиану Роналду на ринге?

Прославленные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду могли бы устроить настоящий бой века — но уже не на футбольном поле, а на боксерском ринге.

Как сообщает İdman.biz, с таким заявлением выступил бывший чемпион мира по боксу Амир Хан.

«Это был бы великолепный бой. Я бы купил билет на такое шоу! Мы до сих пор не знаем, кто № 1. Мне нравятся оба — и Роналду, и Месси. Они оба великие послы футбола. Но с теми деньгами, что у них есть, думаю, они никогда не станут драться по-настоящему. Им это просто не нужно», — сказал Хан в интервью Instant Casino.

Дуэль между аргентинцем и португальцем уже почти два десятилетия занимает умы болельщиков по всему миру. На их счету 13 «Золотых мячей», десятки трофеев и рекордов, а также бесконечные споры о том, кто же достоин титула величайшего в истории.

Хотя шанс увидеть Месси и Роналду на одной стороне поля в официальном матче с годами стремительно уменьшается, идея их символического противостояния на ринге остаётся лишь увлекательной фантазией — но такой, которую миллионы с радостью посмотрели бы вживую.

İdman.biz

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