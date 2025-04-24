Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"

«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Кубка Испании в этом году - впервые с 2014-го.

Это будет всего лишь восьмой раз за долгую и легендарную историю Кубка Испании, когда два крупнейших и самых успешных клуба страны сразятся в финале. Это произойдет после того, как мадридцы обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 5:4 по сумме двух матчей в полуфинале, а «Барселона» выиграла с таким же общим счетом у «Атлетико».

Но какой клуб был сильнее на протяжении всей истории финалов? Давайте вспомним семь предыдущих встреч в решающем поединке Кубка Испании между грандами.

«Реал» — «Барселона» 2:1 (1936)

За месяц до того, как гражданская война в Испании на три года остановила футбол, «Реал» и «Барселона» впервые встретились в финале Кубка президента Республики, как тогда назывался этот турнир. Все три гола были забиты в первые полчаса игры, «Барселона», которую тренировал ирландец Патрик О'Коннелл, потерпела поражение со счетом 1:2 на «Месталье». Невероятный сейв Рикардо Cаморы, не позволивший «Барсе» сравнять счет на последних минутах, является одним из самых известных в истории испанского футбола, и его часто вспоминают и по сей день.

Награда издания Marca вратарю с наименьшим количеством пропущенных голов в среднем за игру по итогам сезона названа именно в честь легендарного мадридского №1.

«Реал» — «Барселона» 4:0 (1974)

Довольно хороший счет для мадридских фанатов и шок для каталонских. «Барса» Ринуса Михелса завоевала чемпионский титул Ла Лиги в сезоне 1973/74, разгромив «Мадрид» со счетом 5:0 на «Бернабеу». Мадридцы заняли тогда немыслимое для себя восьмое место в сезоне и взяли реванш в финале в конце июня на стадионе «Висенте Кальдерон». «Такое поражение в матче Ла Лиги означало лишь одно — мы не могли позволить себе упустить шанс обыграть „Барселону“ в финале. Мы вышли на поле с уверенностью, что сможем добиться чего-то особенного в тот день», — вспоминал бомбардир Бенито Рубинан.

«Барселона» — «Реал» 2:1 (1983)

В сезоне 1982/83 «Барселона» финишировала на четвертом месте, но она сделала кампанию не такой уж и плохой для своих болельщиков, обыграв «Реал» в финале Кубка Испании. Это был особенно горький год для мадридцев, которые уступили титул чемпиона Ла Лиги «Атлетику» Бильбао — разница была всего в одно очко. «Лос Бланкос» также были обыграны в финале Кубка обладателей кубков «Абердином» сэра Алекса Фергюсона, не смогли взять Суперкубкок Испании и в Кубке Ла Лиги тоже не срослось – да, был такой турнир — существовал всего несколько лет. Маркос Алонсо Пенья, сын Маркоса Алонсо Имаса, который выиграл пять Кубков европейских чемпионов с «Мадридом» в 1950-х годах, забил победный гол в компенсированное время за «Барселону» в том финальном матче Кубка Испании. Да, это отец Маркоса Алонсо, который успел поиграть за оба этих клуба. Диего Марадона также сыграл за победителей в тот вечер.

«Барселона» — «Реал» 2:0 (1990)

Последняя победа «Барселоны» в финале Кубка Испании над своими самыми принципиальными соперниками была одержана еще во времена, когда Лига чемпионов была известна как Кубок европейских чемпионов. Это была очень символическая победа для «Барсы» Йохана Кройфа, ведь позже этот каталонский коллектив стал известен как «Команда мечты». Играя на «Месталье», это был первый раз, когда команде Кройфа удалось обыграть легендарный мадридский «Реал» с Эмилио Бутрагеньо и Маноло Санчисом во главе. Та мадридская команда выиграла пять титулов Ла Лиги подряд и два Кубка УЕФА, их остановила «Барса», в составе которой играли Рональд Куман и Михаэль Лаудруп. «Бланкос» Джона Тошака выиграли Ла Лигу в том году, поэтому этот результат в Кубке можно рассматривать как смену караула – «Барса» Кройфа затем выиграла четыре чемпионских титула подряд, а также первый в истории клуба Кубок европейских чемпионов в 1992 году. Этот финал Кубка ознаменовал появление «Барселоны» в качестве серьезной силы на европейской арене и начало конца одной из самых запоминающихся эпох Мадрида.

«Реал» — «Барселона» 1:0 (2011)

Первый финал Кубка между этими командами за более чем два десятилетия, конечно же, произошел, когда соперничали между собой Гвардиола и Моуриньо, а Месси и Роналду были на пике. Удар головой Роналду решил исход финала на «Месталье» в дополнительное время после довольно осторожных 90 минут. Это была вторая из четырех встреч между клубами за 18 дней, и в конечном итоге она лишила «Барсу» Гвардиолы еще одного требла – на других фронтах они взяли Ла Лигу и Лигу чемпионов, выбив «Реал» на стадии полуфинала.

«Реал» — «Барселона» 2:1 (2014)

Прошло уже более десяти лет с момента последнего финала Кубка Испании между «Барсой» и «Мадридом». Как летит время, да? Финал 2014 года навсегда запомнится одним и только одним моментом – Гарет Бэйл выжег за собой газон, оставив позади бедного Марка Бартру на фланге и забил один из красивых голов в финале Кубка.

«Барселона» ответила победой в следующих четырех финалах Кубка подряд, в то время как «Мадрид» выиграл только один из последних 10. Кто же победит 26 числа? Это, возможно, будет последний сезон Анчелотти в Мадриде, а Ямаль только набирает обороты. Нас ждет великий футбол, ну а когда было иначе? Это Класико.

Источник - soccer.ru

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