Еще один саудовский клуб готов выложить 100 млн за молодого форварда

Саудовский клуб «Аль-Наср» намерен приобрести 24-летнего крайнего нападающего «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса и готов заплатить за трансфер 100 млн евро.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, в контракте ганского футболиста предусмотрен специальный пункт отступных для клубов из Саудовской Аравии — 140,5 млн евро. При этом для команд из АПЛ сумма составляет 99,5 млн евро.

Однако в «Аль-Насре» рассчитывают, что лондонский клуб согласится на сумму ниже заявленной, так как особое условие действует только с 1 по 10 июля.

Кудус провёл 30 матчей за «Вест Хэм» в текущем сезоне, записав на свой счёт 3 гола и 3 голевые передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 50 млн евро.

Ранее другой саудовский клуб «Аль-Хилал» предложил каталонской «Барселоне» 100 млн евро за бразильского форварда Рафинью.

İdman.biz