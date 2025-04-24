24 Апреля 2025
RU

Еще один саудовский клуб готов выложить 100 млн за молодого форварда

Мировой футбол
Новости
24 Апреля 2025 02:03
8
Еще один саудовский клуб готов выложить 100 млн за молодого форварда

Саудовский клуб «Аль-Наср» намерен приобрести 24-летнего крайнего нападающего «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса и готов заплатить за трансфер 100 млн евро.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, в контракте ганского футболиста предусмотрен специальный пункт отступных для клубов из Саудовской Аравии — 140,5 млн евро. При этом для команд из АПЛ сумма составляет 99,5 млн евро.

Однако в «Аль-Насре» рассчитывают, что лондонский клуб согласится на сумму ниже заявленной, так как особое условие действует только с 1 по 10 июля.

Кудус провёл 30 матчей за «Вест Хэм» в текущем сезоне, записав на свой счёт 3 гола и 3 голевые передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 50 млн евро.

Ранее другой саудовский клуб «Аль-Хилал» предложил каталонской «Барселоне» 100 млн евро за бразильского форварда Рафинью.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ла Лига: Арда Гюлер принес победу "Реалу" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:30
Мировой футбол

Ла Лига: Арда Гюлер принес победу "Реалу" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В испанской Ла Лиге прошли еще четыре матча 33-го тура
Результативная ничья в Лондоне — ВИДЕО
01:18
Мировой футбол

Результативная ничья в Лондоне — ВИДЕО

"Арсенал" дважды выходил вперед, но не удержал победу
Кубок Италии: "Милан" разгромил "Интер" и вышел в финал - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:05
Мировой футбол

Кубок Италии: "Милан" разгромил "Интер" и вышел в финал - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Определился первый финалист Кубка страны
УЕФА рассказал, каков процент правильных решений у арбитров без VAR
00:46
Мировой футбол

УЕФА рассказал, каков процент правильных решений у арбитров без VAR

Точность решений с использованием системы достигает почти 100%
Саудиты готовы выложить за лидера атак "Барселоны" огромную сумму
23 Апреля 23:55
Мировой футбол

Саудиты готовы выложить за лидера атак "Барселоны" огромную сумму

Последнее слово — за самим бразильским форвардом
"Ювентус" минимально проиграл - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
23 Апреля 22:56
Мировой футбол

"Ювентус" минимально проиграл - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Серии А прошли четыре перенесенных матча 33-го тура

Самое читаемое

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны
21 Апреля 14:31
Мировой футбол

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны

Впереди ключевые матчи сезона
Новая европейская вершина азербайджанских акробатов
21 Апреля 13:14
Гимнастика

Новая европейская вершина азербайджанских акробатов

Яркой иллюстрацией этого стал чемпионат континента в Люксембурге, где наши гимнасты завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды
"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград
21 Апреля 15:54
Азербайджанский футбол

"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград

Команда, которая в настоящее время является командой с наибольшим количеством медалей в Премьер-лиге, второй сезон подряд будет наблюдать за победителями со стороны
Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?
22 Апреля 10:47
Дзюдо

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Дзюдоист не травмирован