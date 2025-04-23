Саудиты готовы выложить за лидера атак "Барселоны" огромную сумму

«Барселона» может лишиться одного из своих лидеров — крайнего нападающего Рафиньи, который оказался в сфере интересов «Аль-Хиляля».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es, саудовский гранд готов выложить за трансфер бразильца €100 млн и уже направил делегацию в Каталонию для ведения переговоров.

Несмотря на щедрое предложение, руководство «Барселоны» не спешит расставаться с игроком. В клубе намерены сохранить Рафинью и рассчитывают на его ключевую роль в будущем. Тем не менее, окончательное слово — за самим футболистом.

В текущем сезоне 28-летний Рафинья продемонстрировал выдающуюся результативность, записав на свой счёт 30 голов и 21 голевую передачу.

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