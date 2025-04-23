23 Апреля 2025
RU

Паника в Стамбуле: семья звезды "Фенербахче" выбежала на улицу босиком - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
23 Апреля 2025 21:30
25
Паника в Стамбуле: семья звезды "Фенербахче" выбежала на улицу босиком - ВИДЕО

Сильное землетрясение, произошедшее в Стамбуле, вызвало панику среди жителей города.

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, семья футболиста «Фенербахче» Диего Карлоса — его жена и дети — была вынуждена в срочном порядке покинуть дом босиком.

Эпицентр первого толчка магнитудой 3,9 находился у побережья Силиври, после чего последовали ещё два подземных удара — 6,2 и 4,4 балла. Сильные толчки ощущались не только в Стамбуле, но и в соседних провинциях.

Очевидцы сообщают, что жена и дети Диего Карлоса в панике выбежали на улицу прямо без обуви, как только почувствовали подземные толчки. К счастью, никто не пострадал, однако ситуация вызвала серьёзное беспокойство среди горожан.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ла Лига: "Сельта" разгромила "Вильярреал" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
23:11
Мировой футбол

Ла Лига: "Сельта" разгромила "Вильярреал" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В испанской Ла Лиге пройдут ещё четыре матча 33-го тура
"Ювентус" минимально проиграл - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
22:56
Мировой футбол

"Ювентус" минимально проиграл - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Серии А прошли четыре перенесенных матча 33-го тура
Главный тренер "Нефтчи" извинился за вылет из Кубка
22:52
Мировой футбол

Главный тренер "Нефтчи" извинился за вылет из Кубка

Самир Абасов прокомментировал вылет команды из полуфинала турнира
"Ливерпуль" призвали купить звезду "Баварии" или "Боруссии"
22:19
Мировой футбол

"Ливерпуль" призвали купить звезду "Баварии" или "Боруссии"

Свои рекомендации лидеру АПЛ дал бывший защитник клуба
Флик остается у руля "Барселона"
21:03
Мировой футбол

Флик остается у руля "Барселона"

Каталонский клуб смог договориться со специалистом о продлении контракта
Лучшие вратари Лиги чемпионов - СПИСОК
20:40
Мировой футбол

Лучшие вратари Лиги чемпионов - СПИСОК

Список IFFHS включает тех, кто отыграл не менее 30 "сухих" матчей

Самое читаемое

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны
21 Апреля 14:31
Мировой футбол

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны

Впереди ключевые матчи сезона
Новая европейская вершина азербайджанских акробатов
21 Апреля 13:14
Гимнастика

Новая европейская вершина азербайджанских акробатов

Яркой иллюстрацией этого стал чемпионат континента в Люксембурге, где наши гимнасты завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды
"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград
21 Апреля 15:54
Азербайджанский футбол

"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград

Команда, которая в настоящее время является командой с наибольшим количеством медалей в Премьер-лиге, второй сезон подряд будет наблюдать за победителями со стороны
Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером
21 Апреля 02:06
Мировой футбол

Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером

Оказавшись в численном меньшинстве, узбеки не только не пропустили, но и дважды забили