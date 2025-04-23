Паника в Стамбуле: семья звезды "Фенербахче" выбежала на улицу босиком - ВИДЕО

Сильное землетрясение, произошедшее в Стамбуле, вызвало панику среди жителей города.

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, семья футболиста «Фенербахче» Диего Карлоса — его жена и дети — была вынуждена в срочном порядке покинуть дом босиком.

Эпицентр первого толчка магнитудой 3,9 находился у побережья Силиври, после чего последовали ещё два подземных удара — 6,2 и 4,4 балла. Сильные толчки ощущались не только в Стамбуле, но и в соседних провинциях.

Очевидцы сообщают, что жена и дети Диего Карлоса в панике выбежали на улицу прямо без обуви, как только почувствовали подземные толчки. К счастью, никто не пострадал, однако ситуация вызвала серьёзное беспокойство среди горожан.

İdman.biz