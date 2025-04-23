Лучшие вратари Лиги чемпионов - СПИСОК

Объявлены вратари, которые отыграли больше всего "сухих" матчей в Лиге чемпионов по футболу.

İdman.biz сообщает, что список, опубликованный IFFHS, включает тех, кто отыграл не менее 30 "сухих" матчей.

12 вратарей добились этого в соревновании, которое проводится под своим нынешним названием с 1992 года. Абсолютный рекорд принадлежит немецкому вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру.

Мануэль Нойер - 62

Икер Касильяс - 59

Джанлуиджи Буффон - 53

Эдвин ван дер Сар - 51

Петр Чех - 49

Виктор Вальдес - 45

Ян Облак - 37

Дида - 35

Оливер Кан - 34

Эдерсон - 33

Марк Андре Тер Штеген - 32

Тибо Куртуа - 30

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