Три клуба из Саудовской Аравии претендуют сразу на четырех игроков "Барселоны"

Сразу три клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» — провели встречу со спортивным руководством «Барселоны», чтобы обсудить возможную покупку четырёх игроков команды, сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es.

Наиболее настойчивый интерес проявляет «Аль-Хиляль», который ведёт переговоры о трансфере бразильского вингера Рафиньи. Футболист параллельно обсуждает с клубом продление контракта, но стороны пока не могут договориться по срокам и условиям зарплаты.

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, нацелен на двух защитников «Барсы» — Рональда Араухо и Жюля Кунде.

Тем временем «Аль-Иттихад» вновь проявляет интерес к полузащитнику Френки де Йонгу. Ранее клуб уже предпринимал попытки подписать нидерландца, однако теперь высока вероятность, что хавбек продлит контракт с «Барселоной».

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