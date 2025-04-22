Стало известно, кто временно может возглавить "Реал"

Мадридский «Реал» уже готовится к возможным кадровым перестановкам перед клубным чемпионатом мира, который стартует 15 июня.

Как передает İdman.biz, по информации издания Relevo, в случае досрочного увольнения Карло Анчелотти, временным наставником «сливочных» станет спортивный директор клуба Сантьяго Солари.

Руководство клуба считает, что такое решение поможет сгладить ситуацию и избежать давления на будущего главного тренера, если команда выступит неудачно. При этом увольнение Анчелотти не будет рассматриваться до тех пор, пока у мадридцев сохраняются шансы на титул в Ла Лиге.

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