В Англии нацелились на защитника, которого Ламин Ямал назвал самым сложным соперником

Защитник «РБ Лейпциг» и сборной Германии Давид Раум может сменить клуб уже этим летом. Как сообщает Sky Sport, интерес к 27-летнему футболисту проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги.

Как передаёт İdman.biz, основным фактором, привлекшим внимание, стала сравнительно невысокая сумма отступных — всего 35–40 миллионов евро.

Раум связан контрактом с немецким клубом до 2027 года, однако стороны пока не ведут переговоров о его продлении. Несмотря на то, что сам игрок не заявлял о желании покинуть команду, интерес со стороны английских клубов усилился на фоне вероятного ухода других звёзд «Лейпцига», таких как Хави Симонс и Беньямин Шешко.

Дополнительное внимание к Рауму привлёк и юный талант «Барселоны» Ламин Ямал, который в одном из интервью назвал немца самым сложным соперником в своей карьере. Игроки сошлись в четвертьфинале Евро-2024, где Раум действовал против Ямала с предельной жёсткостью и уверенностью.

Переход Раума может стать одной из самых громких сделок предстоящего трансферного окна.

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