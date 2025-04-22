Заур Рамазанов: "Маловероятно, что "Карабах" сможет что-то изменить"

Бывший игрок сборной Азербайджана Заур Рамазанов в интервью İdman.biz поделился ожиданиями от ответных матчей полуфинала Кубка страны.

По его словам, оба поединка будут непростыми и могут завершиться с любым исходом:

«Возможно, "Карабах" сможет что-то изменить. Но это выглядит маловероятным, ведь "Араз-Нахчыван" — команда, ориентированная на оборону. Что касается пары "Сабах" — "Нефтчи", то здесь я отдаю предпочтение первым. Состояние "Нефтчи" сейчас оставляет желать лучшего. С этим составом пройти "Сабах" будет крайне сложно. И это уже не вина главного тренера Самира Абасова — просто такой сейчас уровень команды. Но это футбол — возможно всё».

Напомним, что в первых матчах «Карабах» уступил «Араз-Нахчывану» со счётом 0:1, а «Нефтчи» проиграл «Сабаху» — 1:2.

Айтадж Сахяд

İdman.biz