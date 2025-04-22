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"Реал" представил новый состав "Галактикос" — но не футбольный

Мировой футбол
Новости
22 Апреля 2025 19:07
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"Реал" представил новый состав "Галактикос" — но не футбольный

Мадридский «Реал» вновь удивил публику — на этот раз не футбольными трансферами, а созданием альтернативного состава «Галактикос», в который вошли легенды мирового спорта, сообщает İdman.biz.

Вместо Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в центре внимания оказались гимнастка Симона Байлз, теннисист Новак Джокович и чемпион по прыжкам с шестом Мондо Дюплантис.

Под руководством президента клуба Флорентино Переса «Реал» давно славится стратегией приглашения лучших из лучших. Новый проект стал продолжением этой философии — но уже за пределами футбольного поля. Кроме Байлз, Джоковича и Дюплантиса, в «галактический» состав вошли серфингист Келли Слейтер и бразильская гимнастка Ребека Андраде.

Таким образом, «Реал» решил объединить в одном проекте мировых звёзд из разных дисциплин, подчеркнув статус клуба как глобального символа спорта и совершенства.

İdman.biz

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