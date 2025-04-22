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Бразильские бомбардиры Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
22 Апреля 2025 09:39
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Бразильские бомбардиры Лиги чемпионов

Объявлен список бразильцев, забивших больше всего голов за один сезон в истории Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS включены игроки, забившие 10 и более голов.

На данный момент этого добились шесть игроков. Абсолютный рекорд принадлежит Рафинье.

1. Рафинья ("Барселона", 2024/25) – 12
2-6. Марио Жардел («Порту», ​​1999/2000) – 10
Ривалдо («Барселона», 1999/2000) – 10
Кака («Милан», 2006/07) - 10
Неймар («Барселона», 2014/15) – 10
Роберто Фирмино («Ливерпуль», 2017/18) – 10

İdman.biz

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