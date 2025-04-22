Бразильские бомбардиры Лиги чемпионов

Объявлен список бразильцев, забивших больше всего голов за один сезон в истории Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS включены игроки, забившие 10 и более голов.

На данный момент этого добились шесть игроков. Абсолютный рекорд принадлежит Рафинье.

1. Рафинья ("Барселона", 2024/25) – 12

2-6. Марио Жардел («Порту», ​​1999/2000) – 10

Ривалдо («Барселона», 1999/2000) – 10

Кака («Милан», 2006/07) - 10

Неймар («Барселона», 2014/15) – 10

Роберто Фирмино («Ливерпуль», 2017/18) – 10

İdman.biz