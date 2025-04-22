"Лацио" возмущен действиями Серии А после смерти Папы Римского

«Лацио» реализует недовольство в серии А перенос матча 33-го тура чемпионата Италии в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Corriere dello Sport, римский клуб остался недоволен позже!

Назначение матча с «Дженоа» должно было пройти 21 апреля, однако лига перенесла его 23 апреля. К этому моменту комиссии уже удалось вернуться в Римским чартерным рейсом. Теперь «Лацио» заново придется вылетать в Геную, что доставляет недовольство из-за лишних затрат времени и ресурсов.

В клубе уверены, что никаких организационных проблем можно было бы избежать, если бы Серия А заранее установила четкий порядок действий, в котором ничего не установлено. Уже 26 апреля «Лацио» предстоит провести домашний матч против «Пармы».

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