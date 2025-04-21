"Галатасарай" продлит контракт с уругвайским полузащитником

Лукас Торрейра продолжит выступать за «Галатасарай».

Как сообщает İdman.biz, с уругвайским полузащитником будет подписан новый контракт сроком на три года.

Стамбульский клуб завершил переговоры с 29-летним футболистом. Стороны договорились продлить действующее соглашение, которое истекает по окончании сезона. В текущем сезоне Торрейра провёл 42 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

Отметим, что Торрейра выступает за «Галатасарай» третий сезон и уже дважды становился чемпионом Турции в составе команды.

İdman.biz