Главный тренер "Барселоны" заявил, что не понимает игрока, пнувшего ящик с водой

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поведение Ансу Фати, который в гневе пнул ящик с водой после того, как узнал, что не выйдет на замену в матче 32-го тура Ла Лиги против «Сельты» (4:3).

Как передаёт İdman.biz, каталонцы одержали волевую победу, уступая по ходу встречи, однако внимание прессы оказалось приковано к эмоциональной реакции игрока.

«Я могу понять недовольство футболистов. Я сам был игроком и знаю, что каждый хочет внести вклад в успех команды. Но я не понимаю такой реакции. Это часть профессии — иногда нужно смириться», — заявил Флик в интервью Relevo.

Ансу Фати не появлялся на поле в матчах чемпионата Испании с ноября 2024 года. Несмотря на напряжённую ситуацию, тренер подчеркнул, что команда празднует важную победу, которая позволила сохранить лидерство в таблице — у «Барселоны» 73 очка после 32 игр, в то время как «Сельта» занимает седьмое место с 43 очками.

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