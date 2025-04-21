Полузащитник леверкузенского "Байера" хочет переехать в Турцию

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», а ныне игрок леверкузенского «Байера» Гранит Джака может сменить клуб этим летом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Germany, 31-летний швейцарец рассматривает возможность перехода в «Галатасарай» и уже поручил своему окружению изучить детали потенциальной сделки.

Стамбульский клуб давно проявляет интерес к Джаке, несмотря на то что у него действует контракт с «Байером» до 2028 года. Немецкая сторона, в свою очередь, готова к переговорам и может отпустить игрока за символическую сумму в знак признания его вклада — Джака провёл 96 матчей за леверкузенцев и был одним из лидеров команды в чемпионском сезоне.

Напомним, до перехода в Бундеслигу Джака провёл семь лет в «Арсенале», где дважды становился обладателем Кубка Англии. За сборную Швейцарии он сыграл 135 матчей.

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