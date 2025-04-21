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Болельщики "Реала" освистали Килиана Мбаппе во время матча

Мировой футбол
Новости
21 Апреля 2025 09:00
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Болельщики "Реала" освистали Килиана Мбаппе во время матча

Болельщики «Реала» освистали нападающего Килиана Мбаппе во время матча 32-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0).

Как передает İdman.biz, об этом сообщает AS. Отметим, что сам форвард пропустил матч из-за дисквалификации, однако наблюдал за игрой с трибун.

Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 23:00

Реал Мадрид - Атлетик Б (Бильбао) - 1:0

Гол: Вальверде – 90+3'

На 20-й минуте, когда режиссёр трансляции показал форварда на большом экране стадиона, болельщики «Реала» на стадионе освистали футболиста.

Ранее сообщалось, что Мбаппе показал худшую серию без результативных действий с 2018 года. Француз не может забить или отдать передачу на протяжении пяти игр кряду.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и четыре результативные передачи.

İdman.biz

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