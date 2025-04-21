Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером

Сборная Узбекистана до 17 лет стала победителем Кубка Азии-2025, обыграв в финале хозяев турнира — команду Саудовской Аравии — со счётом 2:0, играя при этом вдевятером, сообщает İdman.biz.

Матч прошёл в Таифе на стадионе «Кинг Фахд Спортс Сити» и стал настоящей сенсацией: узбеки провели весь второй тайм в девятером, но сумели не только сохранить ворота в неприкосновенности, но и забить дважды.

В первом тайме Узбекистан остался без двух игроков: на 40-й минуте был удалён Нурбек Сарсенбаев за неспортивное поведение, а в компенсированное время красную карточку получил Миразиз Абдукаримов за грубый фол. Несмотря на численное преимущество, саудовцы не смогли воспользоваться ситуацией.

На 51-й минуте после просмотра VAR был назначен пенальти в ворота Саудовской Аравии за игру рукой. Мухаммад Хакимов уверенно реализовал 11-метровый удар, открыв счёт в матче. На 70-й минуте Садриддин Хасанов провёл впечатляющий сольный проход и удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, Узбекистан стал двукратным чемпионом Азии в этой возрастной категории, повторив успех 2012 года. На турнире команда одержала шесть побед в шести матчах, пропустив всего три гола.

Саудовская Аравия, несмотря на поражение, также квалифицировалась на чемпионат мира U17, который пройдёт в Катаре позже в этом году.

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