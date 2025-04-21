Тренер "Эспаньола": "Жоан Гарсия — как Месси, только в воротах"

Жоан Гарсия, вратарь «Эспаньола» и потенциальный новичок лондонского «Арсенала», получает невероятные комплименты от главного тренера своего клуба.

Как передает İdman.biz, Маноло Гонсалес сравнил голкипера с самим Лионелем Месси, отметив его исключительное влияние на команду.

Интерес к Гарсии со стороны «канониров» возник ещё прошлым летом, когда «Арсенал» предложил за него 20 миллионов евро после ухода Аарона Рэмсдейла в «Саутгемптон».

Несмотря на отклонённое предложение, 23-летний голкипер продолжает впечатлять: он лидирует в Ла Лиге по проценту отражённых ударов и по числу сейвов в среднем за матч.

После минимальной победы «Эспаньола» над «Хетафе» (1:0), где Гарсия вновь отыграл на ноль, Гонсалес заявил:

«Жоан Гарсия станет эталоном для вратарей по всему миру — без сомнений. Надеюсь, так и будет, он это заслужил как уровнем, так и характером. Это как в те времена, когда у "Барселоны" был Месси. Игра застревала — он её решал. У нас теперь есть такой игрок в воротах».

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