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Скандал во Франции: матч «Сент-Этьен» – «Лион» прерван из-за инцидента с судьей - ОБНОВЛЕНО

Мировой футбол
Новости
21 Апреля 2025 00:59
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Скандал во Франции: матч «Сент-Этьен» – «Лион» прерван из-за инцидента с судьей - ОБНОВЛЕНО

Матч 30-го тура французской Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Лионом» был приостановлен после того, как в одного из судей попал предмет, брошенный с трибун. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье немедленно увёл команды в раздевалки.

Как передаёт İdman.biz, на момент инцидента хозяева вели со счётом 1:0.

По информации RMC Sport, матч был прерван на 20 минут. Ситуацией занялся кризисный комитет, который, согласно регламенту, имеет максимум 25 минут на принятие решения о возобновлении или окончательной остановке игры.

Спустя некоторое время матч всё же был возобновлён.

Перед этой встречей «Лион» занимал 5-е место в турнирной таблице с 51 очком, а «Сент-Этьен» находился в зоне вылета — на 17-й позиции с 24 очками. Лидером чемпионата остаётся «ПСЖ» с 77 баллами.

İdman.biz

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