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Вагиф Джавадов: "Не зря "Зиря" занимает второе место в Премьер-лиге"

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 21:38
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Вагиф Джавадов: "Не зря "Зиря" занимает второе место в Премьер-лиге"

«Мы играли против очень сильной команды, которая не зря занимает второе место в турнирной таблице».

Как сообщает İdman.biz, главный тренер «Сумгайыта» Вагиф Джавадов прокомментировал поражение своей команды от «Зиря» со счётом 1:3 в рамках 31-го тура Мисли Премьер-лиги.

«Мы боролись против очень сильной команды. Не зря они занимают второе место в таблице — мы сами в этом убедились», — отметил специалист.

Тем не менее наставник подчеркнул, что его подопечные также показали достойную игру:

«Хочу поблагодарить своих футболистов. Обе команды сегодня играли в футбол, у каждой был свой узнаваемый стиль. Уверен, такие матчи сделают нашу команду только сильнее. Надеюсь, что следующие игры будут такими же. Желаю “Зиря” успехов, а мы будем готовиться к сложным предстоящим матчам».

Джавадов также прокомментировал ошибки местных игроков в концовке встречи:

«Никто не хочет ошибаться за 6–7 минут до конца матча. В этот момент у нас было преимущество и голевые моменты. Но мы допустили ошибку. Для меня неважно, местный это игрок или легионер — я доверяю каждому. Надеюсь, в следующих матчах таких ошибок не будет. Для меня важнее всего настрой, дух и понимание того, что делают игроки на поле. Очень хочу, чтобы количество таких эпизодов сокращалось, и мы умели реализовывать свои моменты», — добавил он.

İdman.biz

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