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Капитан "МЮ" не вышел в стартовом составе впервые за три года

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 21:27
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Капитан "МЮ" не вышел в стартовом составе впервые за три года

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не попал в стартовый состав своей команды на матч 33-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный аккаунт АПЛ в соцсети X, это первый случай с января 2022 года, когда португальский футболист начал матч чемпионата Англии на скамейке запасных.

В текущем сезоне 30-летний Фернандеш принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 18 результативных передач. Он провёл на поле в общей сложности 4280 минут. Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

İdman.biz

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