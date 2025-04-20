Лидер "Баварии" неожиданно может вернуться в АПЛ

Будущее Гарри Кейна может принять неожиданный поворот. По мнению бывшего нападающего сборной Англии и легенды Премьер-лиги Тедди Шерингема, форвард мюнхенской «Баварии» способен сенсационно вернуться в Англию, но не обязательно в «Тоттенхэм».

Как передает İdman.biz, в числе возможных новых клубов он назвал «Челси» и «Астон Виллу».

«Он завершённый нападающий, и клубы точно будут им интересоваться. Думаю, «Челси» может пойти на этот шаг — несмотря на то, что Николас Джексон справляется, Кейн — это другой уровень. Также возможен вариант с «Астон Виллой», если они захотят сделать следующий шаг. Он может дать 2–3 года на высочайшем уровне», — заявил Шерингем в интервью Casino Hawks.

Кейн, перешедший в «Баварию» летом 2023 года, стал лучшим бомбардиром Бундеслиги уже в дебютном сезоне, однако трофеев по-прежнему не выиграл. Возможность долгожданного титула всё ещё сохраняется, но разговоры о возвращении в АПЛ становятся всё громче.

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