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Стало известно, на какой срок выбыл из строя Левандовски

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 17:56
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Стало известно, на какой срок выбыл из строя Левандовски

«Барселона» подтвердила худшие опасения: Роберт Левандовски получил травму и не сыграет в ключевых матчах апреля, включая финал Кубка Испании против «Реала» и первый полуфинал Лиги чемпионов с «Интером», сообщает İdman.biz.

Травма полусухожильной мышцы левого бедра была получена во время победного матча с «Сельтой», когда 36-летний форвард покинул поле с болезненными ощущениями. Как сообщает клуб, восстановление займет около трёх недель, что автоматически исключает Левандовского из состава на ближайшие важнейшие встречи.

В этом сезоне Левандовски был в отличной форме, забив 40 голов в 48 матчах. Его отсутствие может серьёзно сказаться на шансах «Барсы» в Лиге чемпионов и борьбе за трофеи в Испании. Кроме финала Кубка и встречи с «Интером», он также пропустит матчи Ла Лиги против «Мальорки» и «Вальядолида».

Под вопросом остаётся и его участие в ответной игре с «Интером» и потенциальном «Эль Класико» в чемпионате.

İdman.biz

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