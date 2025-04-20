Ла Лига: "Осасуна" ведет в матче с "Вальядолид" - ОБНОВЛЕНО

В испанской Ла Лиге продолжается борьба за чемпионство.

Как передаёт İdman.biz, в воскресенье, 20 апреля, в рамках 32-го тура пройдут четыре встречи.

Главное внимание будет приковано к мадридскому «Реалу», который на «Сантьяго Бернабеу» попытается реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Лиги чемпионов. Соперником команды Карло Анчелотти станет «Атлетик Бильбао».

Ла Лига

32-й тур

20 апреля

16:00. «Вальядолид» – «Осасуна» -1:2

18:15. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»

20:30. «Севилья» – «Алавес»

23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетик Бильбао»

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