Ла Лига: "Осасуна" ведет в матче с "Вальядолид" - ОБНОВЛЕНО

В испанской Ла Лиге продолжается борьба за чемпионство.
Как передаёт İdman.biz, в воскресенье, 20 апреля, в рамках 32-го тура пройдут четыре встречи.
Главное внимание будет приковано к мадридскому «Реалу», который на «Сантьяго Бернабеу» попытается реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Лиги чемпионов. Соперником команды Карло Анчелотти станет «Атлетик Бильбао».
Ла Лига
32-й тур
20 апреля
16:00. «Вальядолид» – «Осасуна» -1:2
18:15. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»
20:30. «Севилья» – «Алавес»
23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетик Бильбао»
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