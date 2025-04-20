Клуб игрока сборной Азербайджана оказался в центре скандала - ВИДЕО

Во время матча 35-го тура Первой лиги Турции между «Амедспором» и «Чорум ФК», за который выступает игрок сборной Азербайджана Джошгун Диниев, произошел инцидент с участием другого футболиста гостей — Бурака Сулеймана.

Встреча проходила в Диарбакыре и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, Сулейман оказался в центре скандала после того, как на него с трибун начали бросать посторонние предметы. Разозлившись, он повернулся к болельщикам и сделал жесты, вызвавшие бурную реакцию как на стадионе, так и в соцсетях.

Поведение футболиста вызвало неоднозначные отклики: часть пользователей раскритиковала его за провокационные действия, другая — поддержала, указав на недопустимость агрессии со стороны фанатов.

İdman.biz