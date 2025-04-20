20 Апреля 2025
RU

Клуб игрока сборной Азербайджана оказался в центре скандала - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 17:18
10
Клуб игрока сборной Азербайджана оказался в центре скандала - ВИДЕО

Во время матча 35-го тура Первой лиги Турции между «Амедспором» и «Чорум ФК», за который выступает игрок сборной Азербайджана Джошгун Диниев, произошел инцидент с участием другого футболиста гостей — Бурака Сулеймана.

Встреча проходила в Диарбакыре и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, Сулейман оказался в центре скандала после того, как на него с трибун начали бросать посторонние предметы. Разозлившись, он повернулся к болельщикам и сделал жесты, вызвавшие бурную реакцию как на стадионе, так и в соцсетях.

Поведение футболиста вызвало неоднозначные отклики: часть пользователей раскритиковала его за провокационные действия, другая — поддержала, указав на недопустимость агрессии со стороны фанатов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Стало известно, на какой срок выбыл из строя Левандовски
17:56
Мировой футбол

Стало известно, на какой срок выбыл из строя Левандовски

Польский форвард травмировал заднюю поверхность бедра
АПЛ: "Арсенал" вышел вперед - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
17:21
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" вышел вперед - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В чемпионате Англии пройдут ещё четыре встречи 33-го тура

Ла Лига: "Осасуна" ведет в матче с "Вальядолид" - ОБНОВЛЕНО
17:19
Мировой футбол

Ла Лига: "Осасуна" ведет в матче с "Вальядолид" - ОБНОВЛЕНО

В испанском чемпионате сегодня пройдут четыре матча 32-го тура
Серия А: "Интер" гостит у "Болоньи"
17:01
Мировой футбол

Серия А: "Интер" гостит у "Болоньи"

В очередной игровой день итальянского чемпионата пройдут три матча
Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победнй гол
15:50
Мировой футбол

Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победнй гол

Судья Марио Мелеро Лопес не увидел фола на Ольмо, но VAR настоял на пересмотре момента.
Бразилия торопится подписать главного тренера “Реала”
14:58
Мировой футбол

Бразилия торопится подписать главного тренера “Реала”

Последний раз алжирский футболист забивал в феврале

Самое читаемое

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента