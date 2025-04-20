20 Апреля 2025
RU

Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победнй гол

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 15:50
64
Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победнй гол

Матч 32-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Сельтой» завершился в драматичном стиле — с пенальти на последних секунда, сообщает İdman.biz.

При счете 3:3 на 90+5-й минуте защитник «Сельты» Йоэль Лаго сбил Даниэля Ольмо в штрафной. Главный арбитр Марио Мелеро Лопес изначально не стал назначать 11-метровый, но вмешательство VAR изменило ход встречи.

Согласно Mundo Deportivo, между арбитрами состоялся следующий диалог:

— VAR: «Марио, я рекомендую вам изучить этот эпизод на предмет возможного пенальти в ворота «Сельты».

— Лопес: «Хорошо, Карлос, я посмотрю».

— VAR: «Я оставлю момент с касанием [по ноге Ольмо], хорошо? А затем покажу его в динамике, чтобы ты оценил».

— Лопес: «Хорошо, я вижу удар по ноге сзади. Он сбивает Ольмо с ног. Вижу, что он не играет в мяч. Я собираюсь назначить пенальти. Решение принято».

В итоге, на 90+8-й минуте Рафинья хладнокровно реализовал 11-метровый удар, принеся «Барселоне» победу со счётом 4:3 и важнейшие очки в борьбе за чемпионство.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Стало известно, на какой срок выбыл из строя Левандовски
17:56
Мировой футбол

Стало известно, на какой срок выбыл из строя Левандовски

Польский форвард травмировал заднюю поверхность бедра
АПЛ: "Арсенал" вышел вперед - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
17:21
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" вышел вперед - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В чемпионате Англии пройдут ещё четыре встречи 33-го тура

Ла Лига: "Осасуна" ведет в матче с "Вальядолид" - ОБНОВЛЕНО
17:19
Мировой футбол

Ла Лига: "Осасуна" ведет в матче с "Вальядолид" - ОБНОВЛЕНО

В испанском чемпионате сегодня пройдут четыре матча 32-го тура
Клуб игрока сборной Азербайджана оказался в центре скандала - ВИДЕО
17:18
Мировой футбол

Клуб игрока сборной Азербайджана оказался в центре скандала - ВИДЕО

Действия Бурака Сулеймана вызвали бурные споры среди болельщиков
Серия А: "Интер" гостит у "Болоньи"
17:01
Мировой футбол

Серия А: "Интер" гостит у "Болоньи"

В очередной игровой день итальянского чемпионата пройдут три матча
Бразилия торопится подписать главного тренера “Реала”
14:58
Мировой футбол

Бразилия торопится подписать главного тренера “Реала”

Последний раз алжирский футболист забивал в феврале

Самое читаемое

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента