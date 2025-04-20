Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победнй гол

Матч 32-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Сельтой» завершился в драматичном стиле — с пенальти на последних секунда, сообщает İdman.biz.

При счете 3:3 на 90+5-й минуте защитник «Сельты» Йоэль Лаго сбил Даниэля Ольмо в штрафной. Главный арбитр Марио Мелеро Лопес изначально не стал назначать 11-метровый, но вмешательство VAR изменило ход встречи.

Согласно Mundo Deportivo, между арбитрами состоялся следующий диалог:

— VAR: «Марио, я рекомендую вам изучить этот эпизод на предмет возможного пенальти в ворота «Сельты».

— Лопес: «Хорошо, Карлос, я посмотрю».

— VAR: «Я оставлю момент с касанием [по ноге Ольмо], хорошо? А затем покажу его в динамике, чтобы ты оценил».

— Лопес: «Хорошо, я вижу удар по ноге сзади. Он сбивает Ольмо с ног. Вижу, что он не играет в мяч. Я собираюсь назначить пенальти. Решение принято».

В итоге, на 90+8-й минуте Рафинья хладнокровно реализовал 11-метровый удар, принеся «Барселоне» победу со счётом 4:3 и важнейшие очки в борьбе за чемпионство.

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