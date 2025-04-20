Экс-игрок сборной Франции обвиняется в жестоком насилии

Бразильская полиция начала официальное расследование в отношении полузащитника клуба "Васко да Гама" Димитри Пайе.

Как передает İdman.biz, поводом стали серьезные обвинения со стороны его бывшей партнерши Лариссы Феррари, которая заявила о физическом, моральном, психологическом и сексуальном насилии со стороны футболиста.

По словам Феррари, их семимесячный роман начался вскоре после развода Пайе с супругой. Женщина утверждает, что была вынуждена участвовать в фиктивной свадьбе, записывать интимные видео и подвергалась унижению, включая принуждение к унизительным действиям.

"Он — больной монстр. Я боялась за свою жизнь и до сих пор боюсь. Хочу справедливости и надеюсь помочь другим женщинам, попавшим в похожую ситуацию", — цитирует ее The Sun.

Представители Пайе пока не прокомментировали обвинения. Футболист, в прошлом выступавший за "Вест Хэм" и сборную Франции, продолжает карьеру в Бразилии.

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