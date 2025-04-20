Футбол на бирже: какие клубы Европы торгуются на фондовом рынке?

На днях председатель совета директоров Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов заявил, что БФБ провела переговоры с рядом азербайджанских футбольных клубов о возможности размещения их акций на фондовом рынке.

Как передает İdman.biz, идея вывести спортивные бренды на биржу не нова — в Европе десятки клубов уже успешно интегрированы в финансовую систему. Рассмотрим наиболее заметные примеры.

«Манчестер Юнайтед»



Один из самых узнаваемых футбольных брендов мира разместил свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2012 году по цене 14 долларов за штуку. С тех пор бумаги «Юнайтед» показывали волатильную динамику — рост на фоне побед, падение из-за скандалов и неудач. В 2023 году акции обвалились на 18% из-за слухов о срыве сделки по продаже клуба. Сейчас цена составляет около 13.90 долларов — ниже, чем при размещении.

«Боруссия Дортмунд»

Единственный немецкий клуб, акции которого торгуются на бирже. Размещение состоялось в 2000 году. Клуб отличается прозрачной финансовой политикой и пользуется стабильным спросом на свои акции. Он считается эталонным примером открытого управления в европейском футболе.

«Ювентус»



Акции туринского клуба обращаются на Миланской фондовой бирже. В последние годы котировки снизились на фоне скандалов, связанных с бухгалтерскими махинациями и спортивными неудачами. Тем не менее бренд остаётся мощным активом с высокой узнаваемостью в мире.

«Лацио»

Второй итальянский клуб на бирже, демонстрирует более умеренные колебания. Это связано с осторожной трансферной политикой и стабильно высоким уровнем выступлений в Серии А.

«Аякс»



Амстердамский клуб разместил акции в 1998 году. Сегодня около 27% акций находится в свободном обращении. «Аякс» известен своей академией, регулярно продаёт талантливых игроков, что обеспечивает устойчивую финансовую модель.

«Олимпик Лион»



Французский клуб стал публичным в 2007 году. Позже 20% акций выкупил китайский инвестиционный фонд. Вложения пошли на строительство нового стадиона и развитие инфраструктуры. Клуб успешно сочетает коммерческий и спортивный успех.

«Бенфика», «Порту» и «Спортинг»

Три гранда португальского футбола торгуются на бирже в Лиссабоне. Они зарабатывают не только на участии в еврокубках, но и на продаже воспитанников, что делает бизнес-модель устойчивой и привлекательной для инвесторов.

«Галатасарай» и «Фенербахче»

Турецкие клубы стали одними из первых в стране, кто разместил свои акции. Несмотря на внутреннюю экономическую нестабильность, интерес инвесторов к их бумагам сохраняется благодаря огромной фан-базе и традициям.

«Копенгаген»

Датский клуб входит в состав компании Parken Sport & Entertainment, которая управляет стадионом и другими активами. Это пример успешной вертикальной интеграции в спортивной сфере.

Перспективы для Азербайджана

Выход азербайджанских клубов на фондовый рынок сулит ряд преимуществ:

- Привлечение инвестиций. Размещение акций позволит клубам привлечь дополнительные средства для развития академий, стадионов, инфраструктуры и трансферной деятельности.

- Прозрачность управления. Торговля на бирже требует соблюдения корпоративных стандартов, что поможет повысить доверие как со стороны болельщиков, так и со стороны спонсоров.

- Расширение фан-базы. Возможность приобрести акции клуба привлечёт к нему не только инвесторов, но и преданных болельщиков, которые захотят стать «совладельцами».

- Рост национального футбольного имиджа. Это укрепит статус Азербайджана как развивающегося спортивного центра, особенно в свете растущего интереса к проведению международных турниров и дебюта UFC в Баку.

- Финансовая устойчивость. Регулярные отчёты, контроль и долгосрочное планирование сделают клубы менее зависимыми от краткосрочных вливаний и спонсорских капризов.

Если хотя бы один азербайджанский клуб успешно выйдет на биржу, это станет переломным моментом не только для футбольной индустрии страны, но и для всего фондового рынка региона.

İdman.biz