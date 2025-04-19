"Барселона" потеряла ключевого форварда

В матче 32-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Сельту Виго» со счетом 4:3, однако радость от победы оказалась омрачена. На 78-й минуте встречи из-за травмы поле был вынужден покинуть Роберт Левандовски.

Как передает İdman.biz, форвард почувствовал боль в левом подколенном сухожилии и не смог продолжить игру — его заменил Гави.

Несмотря на пропущенные три гола, команда Ханси Флика совершила впечатляющий камбэк: дубль Рафиньи, голы Дани Ольмо и Феррана Торреса принесли каталонцам важные три очка и увеличили их отрыв от мадридского «Реала» до семи очков.

Однако травма Левандовски может стать серьёзной проблемой перед предстоящим финалом Кубка Испании против «Реала».

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