20 Апреля 2025
RU

Класс навсегда: Дэвид Бекхэм забил потрясающий гол с углового - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 09:58
19
Класс навсегда: Дэвид Бекхэм забил потрясающий гол с углового - ВИДЕО

49-летний Дэвид Бекхэм вновь напомнил миру, почему его считают одним из лучших технарей в истории футбола.

Как передает İdman.biz, во время тренировки на базе «Интер Майами» легендарный полузащитник исполнил фирменный удар — и забил гол напрямую от углового флажка, вызвав восторг у игроков и болельщиков.

Удар в стиле «Олимпико» моментально стал вирусным: мяч, закрученный с невероятной точностью, влетел прямо под перекладину. Видео с этим моментом мгновенно разлетелось по соцсетям, где фанаты с восхищением отмечают, что, несмотря на почти 12 лет вне профессионального футбола, у Бекхэма всё тот же волшебный навес и точнейшая подача.

Этот эпизод напомнил о его легендарных штрафных — 65 голов за карьеру, включая знаменитый удар против Греции в 2001 году, который вывел сборную Англии на чемпионат мира. Очевидно, что Бекхэм не только владелец клуба, но и его вдохновляющий символ.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Футбол на бирже: какие клубы Европы торгуются на фондовом рынке?
11:46
Мировой футбол

Футбол на бирже: какие клубы Европы торгуются на фондовом рынке?

Выход на биржу может сулить азербайджанским клубам неплохие перспективы
Фабио Каннаваро: сначала отобрал мяч у Марадоны, а потом поднялся на вершину мирового футбола
10:52
Мировой футбол

Фабио Каннаваро: сначала отобрал мяч у Марадоны, а потом поднялся на вершину мирового футбола

При этом итальянец стал примером того, что легенда футбола не обязательно становится классным тренером
"Барселона" подает жалобу на Ла Лигу и Королевскую футбольную федерацию
09:07
Мировой футбол

"Барселона" подает жалобу на Ла Лигу и Королевскую футбольную федерацию

Каталонский клуб не устраивает календарь матчей национального первенства
Вокруг Хусанова и Гвардиолы разгорелся абсурдный слух: "Ты шампунь"?
02:10
Мировой футбол

Вокруг Хусанова и Гвардиолы разгорелся абсурдный слух: "Ты шампунь"?

Фанатский аккаунт приписал футболисту "Манчестер Сити" забавный языковой конфуз
Ла Лига: "Барселона" вырвала победу, "Атлетико" проиграл на выезде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:01
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" вырвала победу, "Атлетико" проиграл на выезде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В испанском чемпионате состоялись матчи 32-го тура

Серия А: "Наполи" выиграл в гостях и продолжает преследование "Интера" - ВИДЕО
00:48
Мировой футбол

Серия А: "Наполи" выиграл в гостях и продолжает преследование "Интера" - ВИДЕО

В итальянском чемпионате состоялись три матча

Самое читаемое

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента