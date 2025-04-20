Класс навсегда: Дэвид Бекхэм забил потрясающий гол с углового - ВИДЕО

49-летний Дэвид Бекхэм вновь напомнил миру, почему его считают одним из лучших технарей в истории футбола.

Как передает İdman.biz, во время тренировки на базе «Интер Майами» легендарный полузащитник исполнил фирменный удар — и забил гол напрямую от углового флажка, вызвав восторг у игроков и болельщиков.

Удар в стиле «Олимпико» моментально стал вирусным: мяч, закрученный с невероятной точностью, влетел прямо под перекладину. Видео с этим моментом мгновенно разлетелось по соцсетям, где фанаты с восхищением отмечают, что, несмотря на почти 12 лет вне профессионального футбола, у Бекхэма всё тот же волшебный навес и точнейшая подача.

Этот эпизод напомнил о его легендарных штрафных — 65 голов за карьеру, включая знаменитый удар против Греции в 2001 году, который вывел сборную Англии на чемпионат мира. Очевидно, что Бекхэм не только владелец клуба, но и его вдохновляющий символ.

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