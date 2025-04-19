Ла Лига: "Барселона" пока не может сломить "Сельту" - ВИДЕО

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 32-го тура.
Как передает İdman.biz, в очередной игровой день проходят четыре матча испанского чемпионата.
В первом матче дня «Райо Валекано» и «Валенсия» не выявили победителя, по разу огорчив друг друга.
В другой встрече каталонская «Барселона» на своем поле принимает «Сельту». Пока счет в матче равный 1:1.
В двух других матчах сыграют «Мальорка» - «Леганес» и «Лас-Пальмас» - «Атлетико Мадрид».
Ла Лига
32 тур
19 апреля
«Райо Валекано» - «Валенсия» 1:1
«Барселона» - «Сельта» 1:1
«Мальорка» - «Леганес»
«Лас-Пальмас» - «Атлетико Мадрид»
İdman.biz