Ла Лига: "Барселона" пока не может сломить "Сельту" - ВИДЕО

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 32-го тура.

Как передает İdman.biz, в очередной игровой день проходят четыре матча испанского чемпионата.

В первом матче дня «Райо Валекано» и «Валенсия» не выявили победителя, по разу огорчив друг друга.

В другой встрече каталонская «Барселона» на своем поле принимает «Сельту». Пока счет в матче равный 1:1.

В двух других матчах сыграют «Мальорка» - «Леганес» и «Лас-Пальмас» - «Атлетико Мадрид».

Ла Лига

32 тур

19 апреля

«Райо Валекано» - «Валенсия» 1:1

«Барселона» - «Сельта» 1:1

«Мальорка» - «Леганес»

«Лас-Пальмас» - «Атлетико Мадрид»

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